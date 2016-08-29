Лучшее время для крепкого и здорового сна назвали ученые

В исследовании приняли участие 4866 мужчин и женщин, живущих в Великобритании.

Анализ данных частоты сердечных сокращений почти пяти тысяч человек показал, что лучшее время для крепкого и здорового сна - ночь со вторника на среду. Это связано с тем, что в середине недели существует наименьшая вероятность приема жирной пищи и алкоголя на ужин, передает "Вокруг света".

К такому выводу пришли специалисты из Кембриджского университета, проводившие исследование по заказу финской компании Firstbeat, специализирующейся на производстве пульсомеров и других гаджетов для спортсменов.

В исследовании приняли участие 4866 мужчин и женщин, живущих в Великобритании. Добровольцы круглосуточно в течение трех дней подряд носили специальные устройства, измеряющие сердечный ритм. Сбор данных велся на протяжении 10 лет. Участники исследований также предоставляли информацию о времени сна и своем самочувствии.

Выяснилось, что сон в ночь на среду не самый долгий, но наиболее эффективный. Утром следующего дня человек обычно чувствует себя бодрым и энергичным. Возможное объяснение этому явлению заключается в удовлетворении от первых двух дней работы: человек чувствует себя достойным хорошего отдыха. Кроме того, сон в середине недели, скорее всего, не будет "отравлен" алкоголем или жирной пищей.

Самый продолжительный, однако не самый здоровый сон был зафиксирован в выходные дни. В субботу утром человек проводит в постели в среднем на полчаса больше времени, чем в будни. Несмотря на такую продолжительность сна, в выходные оказались короче периоды восстановления, которые характеризуется падением кровяного давления и снижением уровня гормонов стресса.

Только 48 процентов от общего времени сна с субботы на воскресенье приходилось на периоды восстановления. В пятницу этот показатель составлял 48,7 процента. Для сравнения, в ночь со вторника на среду восстановительный период занимал 55,1 процента от общего времени сна. Ночью с понедельника на вторник этот показатель был равен 54,6 процента.

Как отмечают эксперты, существует большая разница между эмоциональной разрядкой и восстановлением сил. Так, люди могут с удовольствием проводить время на вечеринках, но шумные уик-энды мешают полноценно отдохнуть. Только к середине недели возвращается качественный сон.

Также исследование показало, что женщины спят дольше, но сон мужчин качественнее. В среднем, женщины спят 7 часов 34 минуты, что на 11 минут дольше, чем спят мужчины. Тем не менее только 49 процентов женского сна проводится в режиме восстановления, по сравнению с 54,5 процента для мужчин. Ученые предположили, что качество женского сна страдает от совмещения семейных и профессиональных обязанностей.