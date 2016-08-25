190 древних буддийских пагод в Мьянме повреждены из-за землетрясения

Автор:
190 древних буддийских пагод в Мьянме повреждены из-за землетрясения

Эпицентр землетрясения находился в нескольких километрах к западу от населенного пункта Чау, неподалеку от города Баган.

Землетрясение магнитудой 6,8, произошедшее 24 августа в центральной части Мьянмы, разрушило или серьезно повредило 190 древних буддийских пагод, являющихся памятниками архитектуры, сообщает ТАСС со ссылкой на правительственную газету The Global New Light Of Myanmar.

По ее данным, больше всего культовых сооружений повреждено в городе Баган, где расположены несколько тысяч буддийских пагод и храмов, относящиеся к XI-IV векам. Ущерб был нанесен и буддийским святыням в западном штате Ракхайн.

"В самом Багане повреждены 185 пагод, окончательные данные по объему ущерба еще уточняются", - отмечает издание.

Эпицентр землетрясения находился в нескольких километрах к западу от населенного пункта Чау, неподалеку от города Баган. В результате подземных толчков погибли четыре человека, в том числе двое детей.

Подземные толчки от землетрясения в Мьянме ощущались в крупнейшем городе страны Янгоне, а также на обширной территории региона, в столице Бангладеш и ряде штатов Индии, в частности, в Западной Бенгалии и Ассаме.

Теги: ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
25.08.2016, 09:38
  
Число жертв землетрясения в Италии выросло до 159
24.08.2016, 17:48
  
Казахстан готов помочь Италии в связи с разрушительным землетрясением
24.08.2016, 15:33
  
Число жертв землетрясения в Италии достигло 37 человек
24.08.2016, 11:07
  
Землетрясение в Италии, под обломками остались люди
22.06.2016, 20:10
  
Ученые: Через 10 дней в США может произойти страшное землетрясение
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Ресторан казахской кухни в Париже попал в гид Мишлена
В Турции взорвался заминированный автомобиль: 9 человек погибло, 70 ранено
Спасение девочки из-под завалов после землетрясения в Италии
Редчайший Porsche продадут за 260 тысяч долларов
Около 300 детей заболели после посещения бассейна в Китае
Саркози пообещал запретить буркини во Франции
Главная опасность дорожных пробок для здоровья
Канадским женщинам-полицейским разрешили носить хиджаб на работе 3
Польский серебряный призёр Рио продал медаль, чтобы спасти тяжело больного ребёнка
70 тысяч долларов потратила американка, чтобы превратить свое жилище в домик Барби 2