190 древних буддийских пагод в Мьянме повреждены из-за землетрясения

Землетрясение магнитудой 6,8, произошедшее 24 августа в центральной части Мьянмы, разрушило или серьезно повредило 190 древних буддийских пагод, являющихся памятниками архитектуры, сообщает ТАСС со ссылкой на правительственную газету The Global New Light Of Myanmar.

По ее данным, больше всего культовых сооружений повреждено в городе Баган, где расположены несколько тысяч буддийских пагод и храмов, относящиеся к XI-IV векам. Ущерб был нанесен и буддийским святыням в западном штате Ракхайн.

"В самом Багане повреждены 185 пагод, окончательные данные по объему ущерба еще уточняются", - отмечает издание.

Эпицентр землетрясения находился в нескольких километрах к западу от населенного пункта Чау, неподалеку от города Баган. В результате подземных толчков погибли четыре человека, в том числе двое детей.

Подземные толчки от землетрясения в Мьянме ощущались в крупнейшем городе страны Янгоне, а также на обширной территории региона, в столице Бангладеш и ряде штатов Индии, в частности, в Западной Бенгалии и Ассаме.