﻿ Назарбаев вспомнил, как пил пиво с Путиным

Нурсултан Назарбаев рассказал, что рад встрече с Владимиром Путиным в Челябинске, передает РИА Новости.

Назарбаев рассказал, что Челябинск "очень связан" с его металлургической молодостью.

- Я бывал почти на всех крупных предприятиях здесь в свое время. Магнитогорский металлургический комбинат - флагман металлургии не только Советского Союза, но и всего мира - в то время давал 20 миллионов тонн стали, и ни один завод в мире столько не производил. И мы учились, приобретали специальность здесь. Челябинский тракторный завод, трубный завод, многие предприятия - грандиозный центр такой, - сказал Назарбаев.

Президент отметил, что приехал в Челябинск с удовольствием.

- Надо вспомнить, что именно здесь мы договорились, что будем каждый год проводить межрегиональные форумы. По-моему, мы на улице где-то пиво пили. Владимир Владимирович, я очень рад в этом году еще раз встретиться с вами, - заключил Назарбаев.

В Челябинске проходит XIV Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России.