﻿ ​Премьеры ЕАЭС обсудят в Астане взаимное признание национальных водительских прав

Планируется также обсудить развитие отраслевого сотрудничества, в том числе формирование единого электроэнергетического рынка.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 14 августа примет участие в заседании Евразийского межправсовета, который пройдет в Астане, передает ТАСС. Как сообщили в пресс-службе российского кабмина, главы правительств России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Кыргызстана рассмотрят на саммите ключевые задачи по расширению интеграционного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза.

"Приоритетное внимание будет уделено развитию отраслевого сотрудничества, в том числе формированию единого электроэнергетического рынка и мерам по реализации скоординированной транспортной политики. На рассмотрение глав правительств будет представлен доклад о совместной работе по продвижению "цифровой повестки" Союза. Планируется обсудить ход подготовки соглашений о преференциальных торговых режимах с международными партнерами Союза и другие темы, представляющие взаимный интерес", - подчеркнули в кабмине.

Как сообщил сотрудник аппарата правительства РФ, премьер-министры намерены принять ряд решений, определяющих меры по реализации скоординированной транспортной политики, регулирующих различные аспекты формирования единого электроэнергетического рынка, а также относящихся к отслеживанию движения товаров на территории Союза. На рассмотрение членов Межправительственного совета будет представлен доклад Евразийской экономической комиссии о ходе работы над программным документом по реализации "цифровой повестки" Союза до 2025 года.

Кроме того, участники заседания рассмотрят вопросы устранения ограничений на внутреннем рынке ЕврАзЭС. Планируется также обсудить актуальные темы международной повестки дня, включая подготовку временного соглашения, ведущего к образованию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Ираном.

"Члены Межправсовета подведут промежуточные итоги работы над проектом Договора о пенсионном обеспечении трудящихся государств - членов Союза и рассмотрят вопрос о взаимном признании национальных водительских прав", - добавил сотрудник аппарата правительства.

По его словам, Медведев проведет в Астане отдельные встречи с главами правительств государств - членов Союза для обсуждения ключевых вопросов двустороннего торгово-экономического взаимодействия. Кроме того, премьер посетит выставку "ЭКСПО-2017".

С 1 июня в России вступил в силу запрет на использование в качестве наемных работников-водителей лиц с правами, выданными не в РФ. 16 июня Медведев по итогам заседания Совета министров Союзного государства РФ и Белоруссии сообщил, что на этом мероприятии была достигнута договоренность о возможности работать в России с правами, выданными в Белоруссии.

26 июля президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, который дал гражданам стран, где русский язык закреплен как официальный, право работать шоферами на территории РФ по национальным водительским удостоверениям. Таким образом, наряду с белорусами, это право получили и граждане Кыргызстана, одним из официальных языков которой является русский.

В июле спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с армянской делегацией предложил также Еревану закрепить официальный статус для русского языка в законодательстве республики, чтобы армянские национальные водительские права могли быть признаны на территории РФ.