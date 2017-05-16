Бывший аким Актюбинской области покидает Сенат

16 мест в Сенате Парламента освобождаются в этом году. Выборы депутатов сената состоятся в Казахстане 28 июня.

Центральная избирательная комиссии РК предоставила список депутатов Сената Парламента РК, срок полномочий которых заканчивается в 2017 году, сообщает МИА «Казинформ».

Все они были избраны в 2011-м.

1. Жабал Ергалиев (Акмолинская область)

2. Елеусин Сагиндиков (Актюбинская область)

3. Нурлан Кылышбаев (Алматинская область)

4. Кайрат Ищанов (Атырауская область)

5. Талгатбек Абайдильдин (Восточно-Казахстанская область)

6. Ертаргын Астаев (Жамбылская область)

7. Рашит Ахметов (Западно-Казахстанская область)

8. Серик Акылбай (Карагандинская область)

9. Мурат Бактиярулы (Кызылординская область)

10. Женис Нургалиев (Костанайская область)

11. Бактыбай Чельпеков (Мангистауская область)

12. Асхат Кузеков (Павлодарская область)

13. Серик Билялов (Северо-Казахстанская область)

14. Куаныш Айтаханов (Южно-Казахстанская область)

15. Владимир Редкокашин (Астана)

16. Ахан Бижанов (Алматы)

Напомним, выдвижение кандидатов началось 29 апреля и закончится 28 мая. Выборы состоятся 28 июня. По данным ЦИК, на 15 мая выдвинуты 83 кандидата, из них самовыдвижением - 76, остальные - районными, городскими и областными маслихатами.

Выдвинули свои кандидатуры 5 актюбинцев. Это Мамыргали Аккагазов, 54 года, зампредседателя правления АО НК «СПК Актобе», самовыдвиженец, Адильбек Дильжанов, 42 года, директор представительства АО «НК Продкорпорация», самовыдвиженец, Мухтар Джумагазиев, 61 год, замакима области, его выдвинули Кобдин­ский, Уилский, Хромтауский раймаслихаты, Дамиля Кунанова, 50 лет, руководитель отдела палаты предпринимателей «Атамекен», самовыдвиженец, Утеген Уркумбаев, 50 лет, директор филиала «Государственный фонд соцстрахования», самовыдвиженец.