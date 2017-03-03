В Астане проходит обсуждение конституционной реформы

В Астане началось совместное заседание палат парламента с участием президента Нурсултана Назарбаева. На повестке - проект закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан», передает ИА «NewTimes.kz».

«Мы собрались для решения исторического вопроса для нашей страны. Как вы знаете, в январе я инициировал конституционную реформу, в связи с чем, был подготовлен проект закона, который в течение месяца всенародно обсуждался. Политические партии, общественные объединения и граждане активно участвовали в обсуждении. Некоторые статьи вызвали особое внимание граждан. По результатам обсуждения поступило более 6 тыс предложений. Как говорится, дело, решенное совместными усилиями, не имеет недостатков», - сказал глава государства.

Президент не оставил без комментариев и ажиотаж вокруг 26-й статьи Конституции. Елбасы отметил, что 70% казахстанцев поддержали поправки в 26 статью.

«Но были и другие мнения. Это касается вопроса собственности. Некоторые считают, что понятие собственности тождественно только собственности на землю. (…) С учетом того, что любое политическое решение должно быть взвешенным, объединяющим народ, укрепляющим согласие и консолидирующим общество на общих целях, решили статью 26 оставить в старой редакции, без изменений», - подчеркнул Назарбаев.

«Мы должны разъяснить народу, что когда говорим о собственности, нельзя ставить рамок, знак равенства, что это земля. У каждого человека есть разная собственность. Есть земля, недвижимое и движимое имущество. В вопрос собственности входит все. Когда говорим «каждый», юридическое сообщество поддержало, потому что это обеспечивает стабильность поступлений инвестиций в нашу страну. Доверие наших инвесторов и казахстанцев. Но нам не нужно торопиться. Нужно поработать. Должен быть консенсус в этом вопросе. Все равно мы к этому придем. Даже по земле. Потому что земля без хозяина - ничья земля, она потеряет свою способность выращивать продукцию сельскохозяйственную. Когда-нибудь мы должны понять, что земля без хозяина – сирота. Поэтому мы будем рассматривать этот закон попозже, изменения в эту статью», - резюмировал президент.