Стала известна дата совместного заседания палат парламента Казахстана

Председатель мажилиса Нурлан Нигматулин подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат парламента Казахстана, передает ИА «NewTimes.kz».

Совместное заседание палат парламента состоится 3 марта.

«В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание Палат Парламента Республики Казахстан 3 марта 2017 года в 10 часов в городе Астане», - говорится в распоряжении, подписанном 1 марта.