Байбек призвал не делиться на шымкентских и не шымкентских

«В интернете пишут, «шымкентским отдали». Кто сказал, что шымкентские хуже? Они даже эффективнее во многом. Не работа идет за ними, они идут за работой. Это более предприимчивые люди. И не надо забывать, что многие в нашем городе корнями оттуда», - сказал Байбек, отвечая на вопрос о том, почему муниципальный автобусный парк в Алматы отдали в управление частной компании из Шымкента.

Аким уточнил, что автопарк отдали компании Green Bus, которая выиграла конкурс.

«Шымкентские, не шымкентские - это неправильный разговор. Надо смотреть на человека, на его конкретные дела», - отметил аким Алматы.