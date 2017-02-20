Байбек призвал не делиться на шымкентских и не шымкентских

«Кто сказал, что шымкентские хуже? Они во многом даже эффективнее», - заявил аким Алматы Бауыржан Байбек на отчетной встрече с населением, передает ИА «NewTimes.kz».
«В интернете пишут, «шымкентским отдали». Кто сказал, что шымкентские хуже? Они даже эффективнее во многом. Не работа идет за ними, они идут за работой. Это более предприимчивые люди. И не надо забывать, что многие в нашем городе корнями оттуда», - сказал Байбек, отвечая на вопрос о том, почему муниципальный автобусный парк в Алматы отдали в управление частной компании из Шымкента.
Аким уточнил, что автопарк отдали компании Green Bus, которая выиграла конкурс.
«Шымкентские, не шымкентские - это неправильный разговор. Надо смотреть на человека, на его конкретные дела», - отметил аким Алматы.
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