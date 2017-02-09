МСХ: Статья 26 Конституции РК не распространяется на землю

Действие статьи 26 Конституции не распространяется на землю и недра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на первого вице-министра сельского хозяйства РК Кайрата Айтуганова.

Запомним, поправка в Конституцию вызвала бурное обсуждение в обществе. В частности, у казахстанцев вызвала вопрос новая формулировка статьи, касающейся частной собственности: замена словосочетания «граждане Казахстана» на слово «каждый». Вице-министр отметил, что согласно новой поправке в Конституции гарантируется право на частную собственность казахстанцам, иностранцам и лицам без гражданства. Он также добавил, что сохранены положения пункта 3 данной статьи.

«По отношению к земле, находящейся в частной собственности, регулирует земельные отношения, в основном Земельный кодекс РК, то есть действие статьи 26 не распространяется на землю и недра. Также я хочу подчеркнуть, что Земельный кодекс РК содержит ряд ограничений для иностранцев, не позволяющих иметь в собственности землю», - сказал Айтуганов на пресс-конференции в правительстве.

«В исключительных случаях принудительное отчуждение имущества может быть осуществлено для государственных нужд. И включение указанной нормы по неприкосновенности права собственности является основой рыночной экономики, предпринимательской активности и повышения инвестиционного климата», - сказал Айтуганов.

Министр пояснил, что в Конституции продолжает действовать норма пункта 4 статьи 12, согласно которой иностранцы и лица без гражданства пользуются в Республике Казахстан правами и свободами, а также несут обязанности, установленные для граждан, если иное не предусмотрено Конституцией.