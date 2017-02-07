​9 февраля в драмтеатре акимат Актобе примет граждан

Прием продлится с 9 до 13 часов, передает корреспондент «Диапазона».
«Любой желающий без предварительной записи может обратиться по волнующему его вопросу. Отвечать и давать разъяснения будут руководители отдела образования, отдела земельных отношений, отдела ЖКХ и сектора по учету жилищного фонда, отдела архитектуры и градостроительства, отдела занятости и социальных программ, отдела жилищной инспекции, отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог, отдела предпринимательства, отдела сельского хозяйства, отдела РАГС и других», - сообщила пресс-секретарь акима Актобе Лариса Томчук.
Свои вопросы там же люди смогут задать депутатам гормаслихата, членам Общественного совета, представителям местной полицейской службы, городского управления госдоходов, Жилстройсбербанка, управления защиты прав потребителей.
Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.