​9 февраля в драмтеатре акимат Актобе примет граждан

Прием продлится с 9 до 13 часов, передает корреспондент «Диапазона».

«Любой желающий без предварительной записи может обратиться по волнующему его вопросу. Отвечать и давать разъяснения будут руководители отдела образования, отдела земельных отношений, отдела ЖКХ и сектора по учету жилищного фонда, отдела архитектуры и градостроительства, отдела занятости и социальных программ, отдела жилищной инспекции, отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог, отдела предпринимательства, отдела сельского хозяйства, отдела РАГС и других», - сообщила пресс-секретарь акима Актобе Лариса Томчук.

Свои вопросы там же люди смогут задать депутатам гормаслихата, членам Общественного совета, представителям местной полицейской службы, городского управления госдоходов, Жилстройсбербанка, управления защиты прав потребителей.