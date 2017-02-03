Автора Налогового кодекса ​Назарбаев назвал врагом государства

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Автора Налогового кодекса ​Назарбаев назвал врагом государства

Нурсултана Назарбаева возмутил Налоговый кодекс Казахстана, передает ИА «NewTimes.kz».

Министр финансов Бахыт Султанов ответил на критику.

«Мешает сложность работы налогового законодательства. К примеру, только по НДС налогоплательщику нужно знать 82 статьи Налогового кодекса. В свою очередь, эти статьи имеют 268 ссылок, из которых 206 имеют дальнейшие ссылки. Какие вы условия создали? Вы просто работаете против правительства. Кто в этом разберется?» - возмутился Назарбаев на расширенном заседании правительства.

«Действительно, по Налоговому кодексу есть проблема», - согласился глава Минфина.

«Посмотрите Налоговый кодекс, который кто-то создал с вражеской целью для нас всех. Посмотрите его, упростите, сделайте максимально простым», - поручил президент.

Министр заверил, что специалисты ведомства уже занимаются этим вопросом.

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