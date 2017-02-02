​Еще одна встреча по Сирии пройдет в Астане 6 февраля

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​Еще одна встреча по Сирии пройдет в Астане 6 февраля

В частности, за столом переговоров обсудят утверждённый механизм по прекращению огня.

Техническая встреча по обсуждению недавних переговоров по Сирии состоится 6 февраля в Астане при участии ООН. Об этом сообщил спецпосланник генсека ООН по Сирии - Стаффан де Мистура, передает телеканал "Астана".

В частности, за столом переговоров обсудят утверждённый механизм по прекращению огня. Ранее сообщалось, что встреча намечалась на 20 февраля. Примечательно, что предстоящий саммит, скорее всего, снова пройдет без представителей США. Как заявил сегодня в Астане посол Соединенных штатов Джордж Кролл, приглашения на встречу пока не было.

"Астанинский процесс", который проходил в столице 23-24 января, получил высокую оценку Совета Безопасности ООН. Члены Совбеза заявили, что переговоры стали шагом к укреплению перемирия в Сирии. При этом, особую роль сыграл тот факт, что за круглым столом оказались представители правительства и оппозиции.

"В Астане, в условиях прекращения огня, присутствовали с одной стороны представители 13 вооруженных группировок, а с другой - представители правительства. У участников есть серьезные намерения создать реальный механизм соблюдения перемирия. Три страны, имеющие там наземные силы, вы знаете, что я имею в виду. Россия, Турция и Иран стали гарантами. Они обладают необходимым потенциалом для поддержания режима прекращения огня", - заявил спецпосланник Генсекретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

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