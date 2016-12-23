Назарбаев подписал закон о продлении моратория на земельную реформу в Казахстане

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Назарбаев подписал закон о продлении моратория на земельную реформу в Казахстане

Соответствующий закон подписал Президент РК.

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений в Закон Республики Казахстан от 30 июня 2016 года «О приостановлении действия отдельных норм Земельного кодекса Республики Казахстан и введения в действие Закона Республики Казахстан от 2 ноября 2015 года «О внесении изменений и дополнений в Земельный кодекс Республики Казахстан», передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу президента.

Законом до 2021 года продлен мораторий на применение отдельных норм земельного законодательства.

Закон направлен на законодательную реализацию Указа Президента РК от 6 мая 2016 года № 248 «О введении моратория на применение отдельных норм земельного законодательства».

В частности, введен мораторий на: применение норм закона РК от 2 ноября 2015 года «О внесении изменений и дополнений в Земельный кодекс РК»; предоставление иностранцам, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам, а также юридическим лицам, в уставном капитале которых доля иностранцев, лиц без гражданства, иностранных юридических лиц составляет более 50 процентов права временного землепользования на условиях аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения; предоставление права частной собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения, находящиеся в государственной собственности физическим и юридическим лицам.

Напомним, мораторий введен главой государства в связи с общественным резонансом по поводу данных норм Земельного законодательства.

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