В РК назначен новый замминистра обороны РК

Абылкаир Скаков стал новым заместителем министра обороны.
Распоряжением Главы государства 1 декабря 2016 года Скаков Абылкаир Бактыбаевич назначен заместителем Министра обороны Республики Казахстан, сообщает пресс-служба Акорды.
До нового назначения Скаков Абылкаир Бактыбаевич с ноября 2014 года являлся руководителем Департамента государственных доходов по г.Астана. Государственные награды, почетные звания: звание «Отличник налоговой службы», юбилейная медаль «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», нагрудной знак «Отличник финансовой службы», звание «Отличник государственной службы», медаль «Ерен еңбегі үшін».
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