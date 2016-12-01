В РК назначен новый замминистра обороны РК

Абылкаир Скаков стал новым заместителем министра обороны.

Распоряжением Главы государства 1 декабря 2016 года Скаков Абылкаир Бактыбаевич назначен заместителем Министра обороны Республики Казахстан, сообщает пресс-служба Акорды.

До нового назначения Скаков Абылкаир Бактыбаевич с ноября 2014 года являлся руководителем Департамента государственных доходов по г.Астана. Государственные награды, почетные звания: звание «Отличник налоговой службы», юбилейная медаль «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», нагрудной знак «Отличник финансовой службы», звание «Отличник государственной службы», медаль «Ерен еңбегі үшін».