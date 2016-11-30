Граждане 55 стран с 2017 года смогут приезжать в Казахстан без визы

Безвизовый режим для граждан 55 стран начинает действовать в Казахстане с 2017 года.

Министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек рассказал о мерах государства по превращению Казахстана в магнит для инвесторов, передает МИА «Казинформ».

«За последние 11 лет благодаря той работе, которая была проведена нашим государством по улучшению инвестклимата, приток прямых иностранных инвестиции в экономику Казахстана составил более 230 млрд. долларов. Основная задача - превратить Казахстан в «магнит для инвестиции» в этом регионе, создать центр для трансферта технологий, центр компетенции. Мы приняли ряд новых законодательных инициатив, особенно, вы наверное помните, что в течение 2015 года были внесены кардинальные изменения во многие законодательные акты и, в первую очередь, для улучшения инвестиционного климата», - рассказал Женис Касымбек, выступая сегодня на конференции «Казахстан: новые инвестиционные возможности».

По его словам, с прошлого года для 19 стран - основных инвестпартнеров - в одностороннем порядке Казахстан ввел безвизовый режим. Срок безвизового пребывания для граждан этих стран был две недели.

«С 1 января 2017 года для граждан 55 стран будет введен безвизовый режим в одностороннем порядке. Иностранцы смогут находиться в Казахстане сроком до 30 дней без оформления визы», - добавил он.

С целью минимизации бюрократии и коррупции был внедрен принцип «одного окна» для всех инвесторов, напомнил министр. «Можем сказать, что уже оказали более трех тысяч услуг», - пояснил глава МИР.