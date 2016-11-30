Граждане 55 стран с 2017 года смогут приезжать в Казахстан без визы

Автор:
Граждане 55 стран с 2017 года смогут приезжать в Казахстан без визы

Безвизовый режим для граждан 55 стран начинает действовать в Казахстане с 2017 года.

Министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек рассказал о мерах государства по превращению Казахстана в магнит для инвесторов, передает МИА «Казинформ».

«За последние 11 лет благодаря той работе, которая была проведена нашим государством по улучшению инвестклимата, приток прямых иностранных инвестиции в экономику Казахстана составил более 230 млрд. долларов. Основная задача - превратить Казахстан в «магнит для инвестиции» в этом регионе, создать центр для трансферта технологий, центр компетенции. Мы приняли ряд новых законодательных инициатив, особенно, вы наверное помните, что в течение 2015 года были внесены кардинальные изменения во многие законодательные акты и, в первую очередь, для улучшения инвестиционного климата», - рассказал Женис Касымбек, выступая сегодня на конференции «Казахстан: новые инвестиционные возможности».

По его словам, с прошлого года для 19 стран - основных инвестпартнеров - в одностороннем порядке Казахстан ввел безвизовый режим. Срок безвизового пребывания для граждан этих стран был две недели.

«С 1 января 2017 года для граждан 55 стран будет введен безвизовый режим в одностороннем порядке. Иностранцы смогут находиться в Казахстане сроком до 30 дней без оформления визы», - добавил он.

С целью минимизации бюрократии и коррупции был внедрен принцип «одного окна» для всех инвесторов, напомнил министр. «Можем сказать, что уже оказали более трех тысяч услуг», - пояснил глава МИР.

Теги: , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
27.11.2016, 13:04
  
Эксперты назвали самые востребованные профессии Казахстана в 2017 году
25.11.2016, 11:03
  
​В декабре ожидаются аномальные снегопады
20.11.2016, 13:46
  
Казахстан занял 94-е место в Глобальном индексе терроризма
16.11.2016, 10:21
  
Казахстан отнесли к странам со средним уровнем опасности для туристов
13.11.2016, 10:54
  
Национальной валюте Казахстана исполняется 23 года 14
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Все комментарии (1):
Сортировать:
фото пользователя ферзя
ферзя
Да уж - это конечно хорошо, инвестиции и все такое. Но они к нам могут а нам до них нет. Конечно мы нуждаемся в их инвестициях а они в нас нет. И значит мы все ж не в пятидесятке стран мира. 
Ответить
30.11.2016, 15:13
Последние новости раздела
В РК предложили сканировать сетчатку глаз насильников 1
В Талдыкоргане появился памятник Назарбаеву 7
В Казахстане могут объявить амнистию в честь 25-летия Независимости
Президент поблагодарил казахстанцев за предложение переименовать столицу 2
Депутата, который предложил переименовать столицу, задевает критика в его адрес 5
Назарбаев: Менять название столицы нет необходимости 10
Назарбаев назвал Трампа харизматичной личностью 1
Дорожная полиция – самая коррумпированная структура в РК 6
Назарбаев высказался по предложению о переименовании Астаны 16
Я не передам власть своим детям - Назарбаев 6