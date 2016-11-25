Назарбаев: Менять название столицы нет необходимости

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев дал интервью телеканалу "Россия 24", сообщает пресс-служба Акорды.

В ходе беседы Президент Казахстана ответил на вопросы о значимости индустриально-инновационного развития страны, роли государства в экономике.

Также президент рассказал о перспективах сотрудничества государств Евразийского экономического союза, возможных перспективах взаимодействия ЕАЭС с другими межгосударственными экономическими объединениями и отдельными странами.

Глава государства отдельно остановился на вопросах ребрендинга столицы Казахстана, повышения образовательного уровня молодежи в республике, важности трехъязычия в образовательном процессе.

На вопрос журналиста "Как вы относитесь к идеи ребрендинга города?", президент ответил, что слышал все о чем сейчас пишут, говорят в интернете. "... Мне уже приходилось отвечать накануне 25-летия нашей Независимости. Это славный, замечательный праздник всех казахстанцев, осуществление мечты и всех наших предков, поэтому как не радоваться? Радуются мои сверстники, на плечи, которых выпала честь построить такое государство, гордится молодежь. Куда не приезжают все знают Астану. Это бренд. Поэтому нет необходимости изменять это название. В Астане произошел первый в 21 веке Саммит ОБСЕ, принимали зимние Азиатские игры. Сейчас будет проходить всемирная (выставка) ЭКСПО 2017, Съезды мировых традиционных религий. Все это связано с Казахстаном, но везде звучит имя Астана", - сказал Президент Казахстана.

Кроме того, Нурсултан Назарбаев подчеркнул актуальность комплексного подхода государств-участников ОДКБ для предотвращения возможных проявлений терроризма и экстремизма в Центральной Азии.

Напомним, 23 ноября в ходе совместного заседания Палат Парламента РК депутаты предложили назвать столицу именем Президента.

"Предлагаем отразить имя Елбасы в наименовании столицы и других важных объектах страны. Наша единая цель - сплотившись вокруг Елбасы, укреплять ценности Мәңгілік Ел, бережно сохранив и передав нашим потомкам самое дорогое, что у нас есть - суверенный и независимый Казахстан. Независимость была, есть и будет нашей главной консолидирующей ценностью", - сказал депутат Мажилиса Парламента РК Куаныш Султанов.

Позже глава государства прокомментировал предложение о переименовании столицы.

"Я уже много раз на эту тему говорил. Считается, наверное, что я команду даю, чтобы везде писали Нур, Нурлы. И вот вчера Парламент предположил, что, возможно, даже столицу переименовать моим именем. Я таких предположений никому не высказывал и не говорил", - сказал глава государства.