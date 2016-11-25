Назарбаев назвал Трампа харизматичной личностью

Президент РК как и Трамп выступает против фрагментации экономики мира.

На официальной странице пресс-службы Акорды в Facebook появился отрывок из интервью Президента Казахстана информационному агентству Bloomberg, где Елбасы отметил важность предложений Трампа, передает Zakon.kz.

По результатам выборов в Америке Назарбаев отметил несколько вещей.

"Во-первых, что мне нравится в предложениях господина Трампа, что он против фрагментации экономики мира, но что происходит смотрите чисто политически - транстихооокеанское сотрудничество, там США, трансантлантическое - Америка, Европа, а мы где остались? Мы остались посередине.

Мы, Россия - весь наш регион: Китай, Индия, Пакистан. Вот этот срединный кусок - ни там, ни тут. Здесь придется объединяться в рамках Шанхайской организации или евразийского большого объединения, то есть, что мы сделали Всемирной торговой организацией. Тогда, каждая будет тянуть на себя, свободной торговли не будет, будет патернализм. Всемирная торговля нарушается, границы возникают - это опасно для всей мировой экономики.

Какая глобализация тогда? То есть еще один кризис после этого ожидается. Вот то, что Трамп против этого, я очень сильно поддерживаю. Если харизматичность сопровождается знанием дела, и у тебя есть программа, ты приходишь в эту власть, чтобы что-то сделать, и у тебя в голове этот план есть, есть с кем это делать. Я признаю харизматичность. Это полезно - вести людей за собой. Я думаю, что не это самое главное. Самое главное - делать для народа, для государства то, что улучшает их жизнь, укрепляет государство и страну", - сказал президент.