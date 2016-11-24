Дорожная полиция – самая коррумпированная структура в РК

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Дорожная полиция – самая коррумпированная структура в РК

Фото motor.kz

Агентством по делам государственной службы и противодействию коррупции названы самые распространенные коррупционные риски в деятельности Комитета административной полиции МВД РК, сообщает пресс-служба ведомства.

24 ноября Агентством совместно с МВД проведено селекторное совещание на тему «Результаты антикоррупционного мониторинга и внешнего анализа коррупционных рисков в деятельности Комитета административной полиции».

Поводом для проведения данного мероприятия стали результаты мониторинга и анализа коррупционных рисков, согласно которым сфера дорожно-патрульной полиции является наиболее коррумпированной.

В работе совещания приняли участие депутаты Парламента и областных маслихатов, заместители акимов областей, Астаны и Алматы, представители НПО и сотрудники департаментов внутренних дел, по делам государственной службы.

По информации Агентства, количество коррупционных преступлений в системе органов внутренних дел с 2015 года выросло на 50% (со 126 до 180).

Как отметил директор Департамента антикоррупционной политики Агентства Муксимов, «результаты антикоррупционного мониторинга подтверждаются и внушительной правовой статистикой: каждое третье коррупционное преступление в органах внутренних дел приходится на сотрудников дорожно-патрульной полиции».

Кроме того, участники совещания отметили, что сложившаяся практика несвоевременного внесения сведений по материалам административного производства в базу данных позволяет уводить правонарушителей от ответственности, создавая коррупционные риски. Только в ДВД по Мангистауской области установлено свыше 14 тысяч материалов, не внесенных в базу. В Алматинской области – более тысячи подобных фактов.

«Главной проблемой в деятельности сотрудников административной полиции является наличие субъективной возможности альтернативного взыскания в виде предупреждения или штрафа. Так, в Северо-Казахстанской области по ст. 620 КоАП 99% административных материалов завершены вынесением предупреждения, что может наталкивать на определенные выводы», - заявил спикер Агентства.

Особое внимание было обращено на необходимость приведения в соответствие стандартов и регламентов госуслуг Комитета, максимальной автоматизации контроля дорожного движения путем внедрения систем «интеллектуальных перекрестков», стационарных скоростемеров и онлайн-камер, а также более четкой регламентации использования госавтоинспекторами ручных радаров и видеорегистраторов.

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