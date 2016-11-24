Я не передам власть своим детям - Назарбаев

Президент рассказал, что намерен работать до 2020 года.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев дал интервью изданию Bloomberg, в котором заявил, что не станет делать детей своими преемниками, передает Nur.kz.

Президент напомнил, что передача власти прописана в Конституции Казахстана и осуществляться будет в соответствии с основным законом страны. По его словам, вопрос о том, чтобы сделать преемником кого-то из детей - «не для нас».

Назарбаев отметил, что президенты будут избираться максимум на два срока по пять лет.

Елбасы подчеркнул, что полон сил и энергии, чтобы осуществить все задуманное.

«Я буду работать до 2020 года. Встретимся с Вами в 2020-м», - сказал президент, обращаясь к журналисту, и засмеялся.