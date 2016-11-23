Актюбинцы теперь смогут жаловаться на работу суда по телефону

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Актюбинцы теперь смогут жаловаться на работу суда по телефону

При администраторе судов по Актюбинской области запущен Call-центр по вопросам деятельности судебных органов. Обратиться туда сможет любой казахстанец.

"Казахстанцы смогут обратиться в Call-центр и Ватсап по вопросам деятельности судебных органов, в частности о нарушениях при рассмотрении дела, о надлежащем извещении о времени и месте судебного заседания, о несвоевременном начале судебного заседания, о своевременной выдаче копий судебных документов, о несвоевременном ознакомлении с протоколом судебного заседания и о непринятии заявлений, ходатайств", - сообщили в пресс-службе облсуда Актобе.

Кроме того, посредством данного центра также имеется возможность обращения по вопросам оказания судебными органами государственных услуг, о несоблюдении работниками судов этики государственной службы, по онлайн-сервисам, по адресам и контактам судов, а также по вопросам коррупционных правонарушений.

Обратиться в Call-центр можно по номеру 8 7132 70 48 34 (внутренний номер 713-0999), а также Ватсап 8 747 770 94 06.

В администрации облсуда заверили, что по поступившим обращениям оперативно будут предприняты необходимые меры реагирования.

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