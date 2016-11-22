Заместителем председателя КНБ стал Даулет Ергожин

Абдиказимов освобожден от должности заместителя председателя Комитета национальной безопасности Казахстана.

Даулет Ергожин назначен заместителем председателя КНБ Казахстана, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Как сообщили в пресс-службе, распоряжением главы государства Ергожин Даулет Едилович назначен заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

Также сообщается, что распоряжением главы государства Абдиказимов Кабдулкарим Ратаевич освобожден от должности заместителя председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

Ранее Ергожин возглавлял Комитет государственных доходов Министерства финансов РК.

Ергожин родился в 1979 году. Закончил Казахскую государственную академию управления - НВУЗ Институт менеджеров-экономистов по специальности "экономика и менеджмент". В 2001 году получил второе высшее образование в Университете экономики и права по специальности "Правоведение". В 2003 году получил степень магистра делового администрирования (США, Suffolk University).

С 1998 по 2006 годы работал на различных должностях в АО НКТН "КазТрансОйл", АО НК "КазМунайГаз", АО МНК "КазМунайТениз". С мая 2006 года - советник заместителя премьер-министра - министра экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан. С сентября 2006 - начальник специализированного отдела Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан. С января 2007 года - вице-министр финансов Республики Казахстан. С октября 2008 года - председатель Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан. С февраля 2012 года - вице-министр финансов Республики Казахстан. С ноября 2012 года - заведующий отделом социально-экономического мониторинга администрации президента Республики Казахстан. С августа 2014 года - председатель Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.