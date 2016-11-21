Казахстанцы все еще недостаточно доверяют судам - Назарбаев

С начала года поступило уже 7 тысяч жалоб на законность решения судов.

На VII съезде судей республики президент Казахстана Нурсултан Назарбаев напомнил, главные цели, к которым должна стремиться судейская власть в стране, передает Zakon.kz.

«Задачи вхождения в 30-ку передовых стран мира, которые мы перед собой ставим, требуют от нас еще больших усилий. Это значит, что наша судебная система в процессе отправления правосудия должны вызывать доверие и соответствовать лучшим мировым стандартам. На это должна быть нацелена работа международного совета, который действует при Верховном суде, деятельность которого следует активизировать», - сказал он.

По его словам, несмотря на положительные международные рейтинги и внешние благополучные показатели отправления правосудия, остается один ключевой вопрос.

«Это недостаточный уровень общественного доверия к судам и правоохранительным органам. Об этом свидетельствуют обращения граждан в вышестоящие государственные инстанции вплоть до президента, в которых содержатся жалобы о решениях судов, правоохранительных органов, а порой выражается и сомнение в честности и неподкупности представителей судейского корпуса и правоохранительных органов. Так, только в администрацию президента в прошлом году поступило около 6 тысяч жалоб граждан и организаций, а по вопросам законности правопорядка за 10 месяцев этого года - жалоб уже 7 тысяч», - констатировал Назарбаев.

В связи с этим глава государства считает важным судьям не допускать ошибок и исключить вмешательство в судебный процесс должностных лиц.

«Поэтому принципиально важно с одной стороны не допускать судебных ошибок и правосудных решений, а с другой исключить вмешательство любых должностных лиц в отправление правосудия. Следует пресекать факты манипулирования общественным мнением в целях давления на суд интересов отдельных лоббистских групп. Если такие будут, а они есть, я их знаю, их надо обнародовать, противостоять такой практике. Кто по своей воле, возможностям, связям, деньгами, вмешивается в суд, их надо просто показывать всему Казахстану, вот этот человек хочет повлиять на правильный суд. Иначе мы их не отвадим», - заключил президент.