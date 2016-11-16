Предложение о внезапных проверках в детдомах поддержали депутаты РК

Народные избранники обеспокоены многочисленными фактами насилия над детьми в казахстанских детдомах. Чтобы выявить нарушения прав детей, предлагается провести мониторинг всех детских домов, передает Sputnik.

Депутаты фракции "Народные коммунисты" в мажилисе поддерживают предложение о проведении внезапных проверок в детских домах.

Соответствующий запрос в среду на пленарном заседании мажилиса озвучила депутат Ирина Смирнова.

По ее словам, в Казахстане работают 106 государственных организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В них проживают почти 6,5 тысяч детей. На содержание детских домов в 2015 году выделено около 10,2 миллиардов тенге, то есть около 1,5 миллиона тенге на ребенка в год.

"В последнее время становятся известными многочисленные факты насилия в детских домах – психологическое, физическое, сексуальное. Вскрываются факты о насилии воспитателей по отношению к детям, старших воспитанников к младшим. Дети-сироты и инвалиды годами не получают пособий и алиментов, недоедают, казенную одежду носят до дыр", - сказала Смирнова.

По ее словам, министерству образования и науки, генеральной прокуратуре, общественности необходимо безотлагательно провести мониторинг всех детских домов, интернатов на предмет соблюдения прав детей, обеспечения детей здоровым питанием, соблюдения имущественных прав ребенка.