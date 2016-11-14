Как будут снимать отпечатки пальцев у казахстанцев

На дактилоскопию в Казахстане будет выделено 36,8 млрд тенге.

В Казахстане, как сообщалось ранее, собираются ввести дактилоскопическую и геномную регистрацию, а сколько денег на это потребуется рассказал заместитель министра внутренних дел РК Рашид Жакупов, передает корреспондент Zakon.kz.

«На внедрение дактилоскопической и геномной регистрации с 2018 года по 2023 год из бюджета будет выделено 36,8 млрд. тенге: для МВД - 11 млрд. тенге, для КНБ - 12,6 млрд. тенге, для Министерства юстиции 88,5 млн. тенге», - сказал он журналистам в кулуарах Мажилиса Парламента РК.

При этом замглавы ведомства отметил, что основная сумма, которая будет выделена в 2018 году в размере 19 млрд. тенге, потребуется на технико-экономическое переоснащение.

«На подготовку в техническом плане, это перевооружение пограничной службы, дополнительное перевооружение ДНК-лабораторий, судебно-медицинских лабораторий и министерства юстиции, таким образом, все эти деньги, основная сумма 19 млрд. предусмотрены в 2018 году», - уточнил он.

Р. Жакупов также пояснил, как будет проходить процедура снятия отпечатков пальцев.

«Вы будете приходить и при получении документов у вас будет браться электронный отпечаток пальцев, который будет передаваться в центр по изготовлению документов. Размер штрафа 2 МРП за отказ от регистрации дактилоскопии и геномной регистрации. Уголовного наказания за это не предусмотрено, но вы просто не получите документа, удостоверяющего личность», - добавил замглавы МВД РК.

В заключение он указал, что в 1992 году Казахстан ратифицировал конвенцию ООН по линии ИКАО, которая предусматривает внедрение биометрических данных в документы, удостоверяющие личность человека.

Сегодня в Мажилисе Парламента РК презентован проект закона РК «О дактилоскопической и геномной регистрации» направлен на урегулирование общественных отношений в сфере дактилоскопической и геномной регистрации в РК. Целью дактилоскопической и геномной регистрации является установление или подтверждение личности на основе дактилоскопической и геномной регистрации.