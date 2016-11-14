Казахстанцев будут штрафовать за отказ от сдачи отпечатков пальцев

Штраф будут выписывать за отказ от прохождения дактилоскопической и геномной экспертизы. Тем, кто не согласится, просто не выдадут удостоверения личности.

На презентации законопроекта "О дактилоскопической и геномной регистрации" член партии "Ауыл" Накыпбек Садвакасов поинтересовался, какая санкция предусматривается за отказ от процедуры дактилоскопии для казахстанцев, передает Информбюро.

Заместитель министра внутренних дел Рашид Жакупов уточнил, что законом предусматривают введение административной ответственности граждан Казахстана за отказ пройти дактилоскопическую регистрацию.

"В виде штрафа предусматриваем в расчётных показателях, поэтому сама сумма штрафа будет в зависимости от МРП и будет меняться с годами. Что касается за отказ от геномной регистрации, тоже для граждан РК будет применяться такое, а в отношении иностранца, который отказался от дактилоскопии, мы в законопроекте предлагаем в Кодекс об административных правонарушениях ввести решение о выдворении его за пределы РК, если он не хочет подчиняться требованиям нашего закона", - сообщил он.

Заместитель министра назвал размеры штрафа.

"В размере двух МРП за отказ от регистрации. Для казахстанцев за геномную тоже два МРП. Мы все с вами граждане страны и обязаны исполнять его законы. Если не исполняем, мы штрафуем, мы обеспечим в любом случае исполнение закона нашим гражданином. Будет предусмотрен (штраф) и за повторный. Я не думаю, что наш гражданин Республики Казахстан будет злостно стоять и не исполнять требование наших законов", – уточнил он.

Замминистра пояснил, что ярым отказчикам пройти дактилоскопическую и геномную экспертизу в последующем просто не выдадут удостоверения личности.

"Вы просто не получите документ, удостоверяющий личность. Это же мы вводим для документов, удостоверяющих личность. Как вы можете не понять?" – пояснил он.

Однако депутат Мухтар Тиникеев попросил быть честнее замминистра в этом вопросе. Видимо, парламентария не убедил ответ Жакупова, что штрафы вводятся для исполнения новых требований закона.

"Когда вы отвечаете и говорите, что это поможет нашим гражданам за границей и так далее, это всё правильно. Но в то же время вы вносите штрафы для тех, кто отказывается. Кто отказывается, значит он не собирается ехать за границу, правильно? Поэтому здесь надо честнее отвечать", - сказал Тиникеев.

Рашид Жакупов попытался разъяснить, что именно такая мера способствует исполнению закона.

"Нет, мы отвечаем. Мы штраф вводим для чего? Не для того, чтобы он отказался. Любой гражданин Республики Казахстан должен исполнять законы, которые приняты в стране. И поэтому говорить, что мы вводим штрафы только, чтобы отказался дать пальцы. Нет! Он если откажется от исполнения, за это надо отвечать. И у нас предусмотрены и административная, и уголовная ответственность за нарушение закона", – ответил Рашид Жакупов.