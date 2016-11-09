В МОН РК представили упрощенный новый формат ЕНТ

Главный экзамен Казахстана подвергся масштабным изменениям. Помимо сокращения вопросов в МОН РК рассказали о внедрении двух профильных предметов на выбор.

Формат единого национального тестирования изменился. Тестирование разделили на два этапа: итоговая аттестация и ЕНТ, передает Информбюро.

"Итоговая аттестация в школах предполагает сдачу четырех обязательных предметов и одного предмета по выбору. Среди обязательных предметов сдаем язык обучения (русский или казахский) и литературу в форме эссе, история Казахстана в форме устного экзамена, математика - контрольная работа, а также тестирование по изучаемому языку (казахский - для русских школ и русский - для школ с казахским, уйгурским, узбекским и таджикским языками обучения). Предмет по выбору также будет сдаваться тестированием - физика, химия, биология, география, геометрия, всемирная история, литература или иностранный язык",–прокомментировала директор Департамента дошкольного и среднего образования МОН РК Жаныл Жонтаева.

Если раньше выпускники отвечали на 125 вопросов по пяти предметам, то теперь им предлагают решить 120 вопросов.

"Раньше было 125 вопросов по 5 предметам, один из которых по выбору. По формату в ЕНТ 2017 года предполагается 120 вопросов по 5 предметам, из которых 3 обязательных, 2 профильных. В зависимости от тех специальностей вузов, на которые планирует поступать абитуриент", – сообщил заместитель председателя комитета контроля в сфере образования и науки МОН Нурбек Оршукбеков.

Среди обязательных предметов на ЕНТ: математическая грамотность, грамотность чтения, история Казахстана.

Проходной балл для на тестировании – 50 баллов. Чтобы ответить на 120 вопросов, школьникам дадут 3,5 часа.

За 13 лет в ЕНТ приняло участие 1 миллион 589 тысяч человек, то есть 80% от общего количества выпускников школ. В министерстве образования отметили, что ни разу за 13 лет сдачи тестирования не было 100% желающих сдать главный экзамен казахстанских школьников.

"Министерство провело социологический опрос общественного мнения, которым были охвачены около 10 тысяч учителей, родителей, выпускников и НПО. Опыт проведения анализа показал, что общественность воспринимает ЕНТ только как вступительный экзамен в ВУЗ. Функция итоговой аттестации не выполняется в полной мере с первого же года внедрения ЕНТ, количество участников никогда не было 100%. Ежегодно доля не участвующих в ЕНТ достигает почти 30%. Это означает, что по итогам ЕНТ нельзя делать выводы о качестве среднего образования в Казахстане", – подчеркнули представители министерства образования.

Название экзамена останется прежним, а также вся инфраструктура, механизмы, созданные для сдачи ЕНТ, будут сохранены. Выпускникам общеобразовательных школ, не набравшим пороговый уровень в ходе ЕНТ, с 2016 года разрешено повторно пройти тестирование, но уже платно.

Пересдать ЕНТ также могут выпускники колледжей. Учащиеся школ, которые не смогут пройти тестирование в период с 1 по 15 июня, получат возможность повторного его прохождения в августе текущего года, заплатив за это 2242 тенге.