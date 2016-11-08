В вооруженных силах РК начались внезапные учения

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В вооруженных силах РК начались внезапные учения

По тревоге были подняты и приведены в высшие степени боевой готовности воинские части десантно-штурмовых войск и Сил воздушной обороны ВС РК.

7 ноября по поручению Президента РК – Верховного Главнокомандующего ВС РК Нурсултана Назарбаева были подняты по тревоге и приведены в высшие степени боевой готовности воинские части десантно-штурмовых войск и Сил воздушной обороны ВС РК, сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

В Вооруженных Силах начались внезапные учения с десантно-штурмовыми войсками ВС РК на тему «Приведение соединений и частей в высшие степени боевой готовности. Организация перегруппировки в кризисный район. Подготовка и ведение специальной войсковой операции».

В рамках проверки осуществлен выход военной техники в район формирования колонн, войска совершат марш комбинированным способом на большие расстояния на войсковые полигоны.

В учении задействованы порядка 5 000 личного состава военнослужащих, около 500 единиц вооружения и военной техники, более 20 единиц самолетов и вертолетов.

Основными целями учений являются проверка состояния боевой готовности и способности органа управления и войск к выполнению задач по подготовке и ведению специальной войсковой операции, организации межвидового взаимодействия между частями и соединениями родов войск, а также совершенствование приемов и способов ведения специальной войсковой операции. Учения пройдут с 7 по 11 ноября.

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