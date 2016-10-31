​Назначены новые акимы двух районов Актюбинской области

Акимов сменили в Айтекебийском и Хромтауском районах.

Акимом Айтекебийского района стал Ибрашов Малимбет Ергалиевич.

"Распоряжением акима Актюбинской области Сапарбаева Б.М. от 31 октября 2016 года Ибрашов Малимбет Ергалиевич назначен акимом Айтекебийского района", - сообщили в пресс-службе областного акимата.

Ибрашов Малимбет родился в 1970 году. Окончил Алматинский институт экономики и статистики по специальности бухгалтер-экономист, Казахский автомобильно-дорожный университет им. Л. Гончарова по специальности бакалавр строительства, международную Академию бизнеса по специальности менеджмент.

Трудовую деятельность начал в 1989 году в совхозе "Акбулакский" Оренбургской области. Занимал различные должности в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области. Позже работал начальником управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, акимом Каргалинского района.

Также был главным экспертом управления развития местной сети Комитета автомобильных дорог МТК РК и руководителем управления мониторинга и анализа государственного контроля Комитета технического регулирования и метрологии МИР РК в г.Астана.

С мая 2016 года - руководитель управления коммунального хозяйства Комитета по делам стройтельства и жилищно-коммунального хояйства МНЭ РК в г. Астана.

Экс-аким Айтекебийского района Бердалин Амангали Бисенбаевич назначен акимом Хромтауского района.

"Распоряжением акима Актюбинской области Сапарбаева Б.М. от 31 октября 2016 года Бердалин Амангали Бисенбаевич назначен акимом Хромтауского района", - говорится в сообщении.

Бердалин Амангали родился в 1964 году. Окончил Саратовский государственный зоотехническо-ветеринарный институт по специальности ветеринарный врач, Казахский автомобильно-дорожный университет им. Л. Гончарова по специальности экономист.

Трудовую деятельность начал в 1981 году разнорабочим - строителем в совхозе им. Шевченко Комсомольского (ныне Айтекебийского) района. Работал старшим, позднее главным ветеринарным врачом совхоза им. Шевченко Айтекебийского района. Длительное время возглавлял ТОО "Карабутак" Айтекебийского района, так же работал заместителем акима Айтекебийского района.

С июня 2013 года работал акимом Айтекебийского района.