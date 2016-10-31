MBA в Москве для рекламы использовали фото Назарбаева и скандального экс-акима Актюбинской области

Снимок президента с экс-акимом Актюбинской области Ермеком Имантаевым использовали в коммерческих целях.

Московская бизнес-школа City Business School в Facebook непреднамеренно создала себе антирекламу, передает ztb.kz.

Во-первых, на фотографии в коммерческих целях используется образ президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. В бизнес-школу был отправлен запрос о том, было ли компанией получено разрешение на использование фото президента.

Главной причиной конфуза стал пожимающий Назарбаеву руку бывший казахстанский госслужащий Ермек Имантаев. Теперь он директор компании в сфере недвижимости. В интервью на сайте CBS он сам рассказывает о том, что именно московская школа открыла ему путь в бизнес. А в далёком 2002 году Имантаев служил государству на посту акима Актюбинской области, только, видимо, служил плохо, так как уже в 2004 году со скандалом был снят с должности.

Это был беспрецедентный случай, когда актюбинцы массово требовали увольнения главы области. О ненавистном акиме жители области не забыли и по сей день и теперь требуют убрать его и из рекламы бизнес-школы.