Мажилисмен резко раскритиковал приказ главы Минфина

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Мажилисмен резко раскритиковал приказ главы Минфина

"Наше государство учит таможенников оскорблять и унижать наших же граждан, когда они едут в центр, который предназначен для развития торговли.." - сказал депутат Перуашев.

Мажилисмен Азат Перуашев резко раскритиковал распоряжение министра финансов Бахыта Султанова, передает «NewTimes.kz».

"Во время выездного заседания комитета по экономическому развитию и региональным реформам, в МЦПС «Хоргос» к нам обращалось очень много граждан, что при прохождении таможенных процедур вскрываются их личные вещи, ковыряются в белье и так далее. Со слов таможенников, они обязаны это делать по приказу министра финансов от 31 марта 2015 года «Об установлении критериев товаров для личного пользования», который определяет четыре критерия: максимальная стоимость - 1,5 тыс евро, периодичность - один раз в месяц, вес - 50 килограммов и неоднородность товаров. Получается, если ты везешь одну пару носков, то без пошлины, если вторую, то за нее уже нужно платить пошлину. Ну, кто едет в "Хоргос", когда люди на той собираются, когда родственники собрались, ну, бывает, возьмет там три рубашки. Наше государство учит таможенников оскорблять и унижать наших же граждан, когда они едут в центр, который предназначен для развития торговли. Чем это обосновано? И можем ли мы устранить эту глупость?" - спросил депутат Перуашев.

На критику ответил заместитель председателя комитета госдоходов министерства финансов РК Тлеу Жангарашев.

"Возможно, мы устраним", - сказал он. Но этот его ответ вызвал смех в зале заседания.

"Возможно или устраните?" - уточнил у чиновника спикер мажилиса Нурлан Нигматулин.

"Устраним", - жизнеутверждающе заявил Жангарашев.

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