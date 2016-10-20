Назарбаев рассказал о путях урегулирования конфликта в Сирии

Глава государства дал интервью телеканалу «CNBC Arabia», являющемуся одной из крупнейших вещательных компаний в странах арабского мира.

Телеканал специализируется на освещении финансово-экономических вопросов, а также важных событий регионального и международного масштаба, передает пресс-служба Акорды.

В ходе беседы Нурсултан Назарбаев ответил на вопросы, связанные с предстоящим председательством в Совете Безопасности ООН, усилиями Казахстана в сфере ядерного нераспространения и разоружения, а также рассказал о социально-экономическом развитии Казахстана.

Кроме того, Глава государства поделился своим видением путей урегулирования конфликта в Сирии.