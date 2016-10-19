Суханбердиева: Детей в религиозной одежде с уроков никто не выгонит

Если ребенок приходит в школу в религиозной одежде, педагоги ему делают замечание и вызывают родителей.
Как отметила вице-министр образования и науки РК Эльмира Суханбердиева, пока от родителей не поступало жалоб на то, что их детей, одетых в религиозную атрибутику, не пускают в школу, передает корреспондент Zakon.kz.
«У нас пока что жалобы, что
При этом вице-министр образования и науки пообещала еще раз довести до всех отделов, департаментов образований по республике, чтобы ребенка со школьного процесса никто не выгонял в случае, если тот придет на уроки в религиозной атрибутике.
«Ребенка никто выгнать не может. Юридически это закреплено. Еще раз, после этого брифинга, мы будем акцентировать внимание, пригласим и доведем до всех отделов образования», - пояснила Суханбердиева. По ее словам, если
«У нас были обращения в суды и выиграло государство. Ребенка мы предупреждаем один раз, второй раз, третий раз. В следующий раз никто нарушать не позволит. Мы дождемся родителей ребенка, передадим лично в руки родителей для того, чтобы они могли сами снять религиозную одежду. Никто не может у ребенка отобрать, вырвать или как-то снять», - объяснила она.
«В любом случае учителя дождутся родителей и в присутствии родителей, после того как родитель снимет эту атрибутику, ребенок может продолжать занятие. Такого, чтобы выгнать мы никогда не допустим», - подчеркнула вице-министр образования и науки.
В свою очередь вопросы по единой школьной форме прокомментировала вице-министр юстиции Зауреш Баймолдина. Она указал, что позиция
«Конституция нашей страны в статье 1 указывает на то, что Республика Казахстан утверждает себя
Как добавила вице-министр юстиции, в то же время Конституция утверждает, что государство гарантирует невмешательство в воспитание ребенка, основанное на религиозном мировоззрении родителей или лиц их замещающих.
«Это предусмотрено законом о правах ребенка. Но в то же время мы говорим о том, что статья 22 Конституции устанавливает, что осуществление права на
Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.