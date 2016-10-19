Суханбердиева: Детей в религиозной одежде с уроков никто не выгонит

Если ребенок приходит в школу в религиозной одежде, педагоги ему делают замечание и вызывают родителей.

Как отметила вице-министр образования и науки РК Эльмира Суханбердиева, пока от родителей не поступало жалоб на то, что их детей, одетых в религиозную атрибутику, не пускают в школу, передает корреспондент Zakon.kz.

«У нас пока что жалобы, что ребенка выгоняют и не допустили на занятия из-за атрибутики религиозной одежды не было», - сказала она на брифинге в СЦК.

При этом вице-министр образования и науки пообещала еще раз довести до всех отделов, департаментов образований по республике, чтобы ребенка со школьного процесса никто не выгонял в случае, если тот придет на уроки в религиозной атрибутике.

«Ребенка никто выгнать не может. Юридически это закреплено. Еще раз, после этого брифинга, мы будем акцентировать внимание, пригласим и доведем до всех отделов образования», - пояснила Суханбердиева. По ее словам, если ребенок приходит в школу в религиозной одежде педагоги ему делают замечание и вызывают родителей в школу.

«У нас были обращения в суды и выиграло государство. Ребенка мы предупреждаем один раз, второй раз, третий раз. В следующий раз никто нарушать не позволит. Мы дождемся родителей ребенка, передадим лично в руки родителей для того, чтобы они могли сами снять религиозную одежду. Никто не может у ребенка отобрать, вырвать или как-то снять», - объяснила она.

«В любом случае учителя дождутся родителей и в присутствии родителей, после того как родитель снимет эту атрибутику, ребенок может продолжать занятие. Такого, чтобы выгнать мы никогда не допустим», - подчеркнула вице-министр образования и науки.

В свою очередь вопросы по единой школьной форме прокомментировала вице-министр юстиции Зауреш Баймолдина. Она указал, что позиция Министерства образования и науки РК является «юридически правильной и основывается на нормах Конституции, которая была принята на всенародном референдуме 30 августа 1995 года».

«Конституция нашей страны в статье 1 указывает на то, что Республика Казахстан утверждает себя светским государством . Соответственно, светский характер образования является одним из основных принципов государственной политики. Аналогичная норма действует и в законе об образовании. Требования, которые установлены в школьных организациях, предъявляемые к школьной форме, являются конституционными», - напомнила она.

Как добавила вице-министр юстиции, в то же время Конституция утверждает, что государство гарантирует невмешательство в воспитание ребенка, основанное на религиозном мировоззрении родителей или лиц их замещающих.