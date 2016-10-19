Для осужденных за терроризм депутаты предложили создавать отдельные тюрьмы

Бизнесмены, желающие инвестировать в данные проекты имеются, но по непонятным причинам не могут достучаться в чиновничьи двери.

Депутаты Мажилиса Парламента предлагают создать в Казахстане специальные колонии для заключенных, осужденных за терроризм и экстремизм. Такую инициативу в депутатском запросе фракции народных коммунистов озвучила член Комитета по финансам и бюджету Мажилиса Парламента Ирина Смирнова, передает корреспондент BNews.kz.

Она напомнила, что в Казахстане законодательно планируется увеличить сроки отбывания наказаний за совершение актов терроризма и экстремизма, что возможно приведет к росту числа вербовки потенциальных экстремистов и террористов в стенах тюрем.

«В связи с этим необходимо безотлагательно рассмотреть вопрос о создании в Казахстане либо специальных колоний, либо отдельных зон внутри колоний для осужденных по статьям, связанных с террористической и экстремистской деятельностью, чтобы локализовать зону заражения радикальными идеями в первую очередь среди молодых заключенных», - сказала Ирина Смирнова.

По ее словам, еще в 2014 году при принятии нового Уголовно-исполнительного кодекса министр внутренних дел в стенах парламента убеждал депутатов, что уже в ближайшее время появятся частные тюрьмы. Первое такое учреждение планировалось построить в Караганде за счет частных инвесторов на сумму 25 миллиардов тенге, однако в настоящее время ни одной частной тюрьмы в Казахстане нет. При этом, бизнесмены, желающие инвестировать в данные проекты имеются, но по непонятным причинам не могут достучаться в чиновничьи двери.

Международный опыт, как отмечает депутат Смирнова, показывает положительную практику. Основными аргументами в пользу частных тюрем всегда были экономия и эффективность, что позволит снизить нагрузку на бюджет и улучит ресоциализацию заключенных.

«Некоторые экстремистские организации в отличие от государственных структур уже давно подключились к своей форме посттюремной реабилитации, предоставляя своим членам или новым рекрутам из числа бывших осужденных и жилье и работу и даже участвуют в создании семьи. После выхода на свободу многие бывшие заключенные имеют больше шансов получить материально-психологическую поддержку у сторонников экстремистских организаций на воле, чем у государства и общества», - подчеркнула мажилисмен.