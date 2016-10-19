Отпечатки в документы казахстанцев планируют вносить с 2021 года

Реализация проекта о внесении отпечатков пальцев в удостоверяющие личность документы обойдется, предположительно, в 24 миллиарда тенге.

Законопроект, предусматривающий включение отпечатков пальцев в документы казахстанцев, находится на завершающей стадии согласования и в скором времени будет внесен в Парламент, сообщил начальник оперативно-криминалистического департамента МВД РК Серик Саинов на брифинге в службе центральных коммуникаций, пишет Sputnik Казахстан.

Как напомнил Саинов, проекты законов разработаны по поручению главы государства, данному на заседании Совета Безопасности от 10 июня 2016 года. Он добавил, что ведение дополнительного дактилоскопического параметра в паспортно-визовые документы Казахстана позволит создать и внедрить систему идентификации, защитить документы от подделок, а их владельцев - от мошеннических и иных преступных действий.

"Вопрос этот уже ранее поднимался. В 2001 году мы не были готовы к массовой замене документов. С 2009 года мы буквально недавно завершили обмен документов на документы нового образца с электронным чипом. В 2014 году было сказано, что проект дорогостоящий. Его перенесли на поздний срок. Стоимость (данного - прим.) проекта для МВД оценивается в более чем 24 миллиарда тенге… С 1 января 2021 года будут выдаваться документы уже с отпечатками пальцев", - сообщил Серик Саинов на пресс-конференции, посвященной внедрению современных технологий идентификации человека в документы, удостоверяющие личность, в рамках принятия нового законопроекта "О дактилоскопической и геномной регистрации".

Он уточнил, что планируемое вступление в законную силу новшества в 2021 году связано с тем, что это требует необходимого оснащения и обучения специалистов. Внедрение таких данных в документы, по его словам, будет поэтапным, в то время как старые документы будут действительны до истечения срока их действия.

"Думаю, за 3-4 года у нас все население будет уже иметь новые документы… В целом, закон прошел все необходимые экспертизы, на сегодня находится на завершающей стадии согласования госорганов для внесения далее в парламент РК. Стоимость документа никак не увеличится, просто будут сниматься отпечатки пальцев сканером при оформлении документа", - проинформировал Саинов.

Он добавил, что четко определены категории, которые будут попадать под дактилоскопию; среди них все граждане Казахстана, начиная с 16-летнего возраста при получении удостоверения личности или паспорта, иностранные граждане, постоянно проживающие в РК.

Новшество, по словам начальника оперативно-криминалистического департамента МВД, расширит виды государственных и частных услуг, оказываемых с использованием информационных систем, облегчит визовый режим и повысит эффективность миграционной безопасности, а также окажет помощь в установлении без вести пропавших лиц и неопознанных трупов, которых ежегодно регистрируется около 3 тысяч.

В ходе брифинга было также отмечено, что в 2009 году регламентом Европейского Союза был принят визовый кодекс, согласно которому иностранцам при получении визы для въезда в Шенгенскую зону необходимо пройти процедуру биометрической регистрации, включающей сбор отпечатков 10 пальцев рук и хранение их не менее 5 лет, по истечению которых дактилоскопическая регистрация повторяется. В Германии, КНР, Турции уже проводится поэтапная дактилоскопическая регистрация всех взрослых граждан и пребывающих в государствах иностранцев и лиц без гражданства.