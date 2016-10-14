Госслужащим могут разрешить выпивать в общественных местах

Сенатор Людмила Полторабатько отметила, что бокал пива или вина не нанесёт урона репутации госорганов.

Сенаторы просят пересмотреть запрет на этический кодекс госслужащего, в том числе в вопросах появления в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте, передает BNews.kz.

Сегодня в ходе круглого стола в Сенате РК при участии министра юстиции Марата Бекетаева, представителей Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции и экспертов были подведены итоги реализации Закона РК «О государственной службе» через год после его введения в действие. В частности вопросы возникли по действующему сейчас этическому кодексу госслужащего.

Сенатор Людмила Полторабатько подняла вопрос появления работника госорганов в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

«В понятие общественного места в УК РК входят и кафе, и рестораны. А если у госслужащего какое-то мероприятие семейное и гости требуют спиртное, как в этом плане быть? Мне кажется, в этом плане надо разработать какие-то рекомендации, или комментарии к этическому кодексу , или правила, для того чтобы определить в каких случаях появление госслужащего в состоянии алкогольного опьянения допустимо», - предложила Людмила Полторабатько, отметив, что бокал пива или вина не нанесёт урона репутации госорганов.

Заместитель председателя Агенства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции Айгуль Шаимова, отвечая на поставленные вопросы, отметила, что фактически увольнение госслужащего происходит только в случае, если он допустил антиобщественное поведение.

«Меры принимаются, только если госслужащий становится источником повышенной опасности, то есть он дебоширил в кафе, или нарушил что-то, или в состоянии алкогольного опьянения сел за руль. Но мы учтем ваши пожелания о том, что необходимо разработать методические рекомендации, этот вопрос назрел на сегодняшний день и мы их подготовим», - пообещала Айгуль Шаимова.

Напомним, Этический кодекс государственных служащих РК был утверждён 5 января 2016 года, ранее 29 декабря 2015 года соответствующий указ подписал глава государства.