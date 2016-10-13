В Казахстане планируют открыть новые международные авиасообщения до 2020 года

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В Казахстане планируют открыть новые международные авиасообщения до 2020 года

Планируется открытие авиасообщений с Токио, Сингапуром, Шанхаем и Нью-Йорком.

В Астане в Министерстве иностранных дел РК состоялась церемония подписания протокола шестого заседания казахстанско-латвийской межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

В ходе мероприятия стало известно, что до конца 2020 года Казахстан откроет новые международные авиасообщения, передает пресс-служба МИД РК.

"В 2017-2020 годы планируется открытие авиасообщений с Токио, Сингапуром, Шанхаем и Нью-Йорком", - говорится в сообщении.

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