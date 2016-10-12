Аким Атырауской области Ногаев назвал своих подчиненных беспомощными

Фото пресс-службы акима Атырауской области

Глава Атырауской области отправился в тур по городским долгостроям.

Аким Атырауской области Нурлан Ногаев раскритиковал своих подчиненных, назвав их беспомощными, передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу главы региона.

11 октября Ногаев усадил подчиненных в автобус и отправился с ними в тур по городским долгостроям. Компанию главе региона в этой поездке составили его заместитель Тимур Шакимов, аким Атырау Серик Шапкенов и другие ответственные за строительство лица, а задние места в салоне автобуса заняли подрядчики и проектировщики.

Первой остановкой стал жилой комплекс "Береке". Его возводят по госпрограмме "Доступное жилье-2020". В данный момент на объекте производится строительство 11 многоэтажных домов с 507 квартирами, однако изначально эта цифра была больше. Количество домов снизили из-за ошибок в проекте. В одном из секторов строительству дома помешала стоящая неподалеку АЗС, во втором - пролегающие на месте строительства инженерные сети. Как выяснилось, автор проекта жилого комплекса – организация "Атырау Строй Проект" не так давно была признана недобросовестным подрядчиком и лишена лицензии. За свои ошибки, по словам представителей пресс-службы акима области, проектировщик отныне не отвечает, проектно-сметную документацию одобрили в городском отделе строительства. Услышав это, Нурлан Ногаев раскритиковал своих подчиненных.

"Теперь из-за неправильного проекта у нас возможно несвоевременное освоение средств по программе "Нұрлы жол". Почему это произошло, кто контролировал этот вопрос? Проект не должен быть просто рисунком, он должен быть проектом. Почему за срыв работ должен отвечать подрядчик, нести непредусмотренные затраты? В управлении строительства необходимо создать проектный отдел, который перед тем, как выставлять объект на тендер, будет тщательно изучать ПСД", - заявил Ногаев.

Вопросы Нурлана Ногаева остались без ответа - руководитель областного управления Строительства Тлек Махуов беспомощно развел руками. Чиновник ни разу не посещал объект и даже не интересовался ходом строительства. По словам Махуова, у него попросту нет доступа на строительную площадку. Робкий и малоубедительный ответ руководителя управления вызвал очередную праведную порцию гнева.

"Кто не дает доступ? Руководитель областного уровня отвечает за все дела, происходящие в его отрасли! Почему вы такие беспомощные? Целый руководитель управления говорит, что не владеет информацией об объекте, так как не имеет доступа. Уверен, если бы я не появился здесь, ты бы тоже сюда ни разу не заехал. Эти вопросы должны решаться на уровне заместителя руководителя управления, не более, а сейчас мы стоим и обсуждаем нехватку насосов и рабочих", - сказал аким области.

После первого объекта чиновники неохотно сели в автобус и продолжили тур по строящимся объектам вместе с Ногаевым. Всюду подрядчики опаздывали по срокам: и школу, и два жилых дома в микрорайоне "Нурсая", по информации пресс-службы акимата, без срочного вмешательства вряд ли достроят вовремя. Где-то виноваты определенные лица, а где-то -целые фирмы. К примеру, местная энергопередающая компания "Атырау Жарык" отказалась принимать в эксплуатацию трансформаторы, произведенные на Кентауском трансформаторном заводе. По словам подрядчиков, энергетики обслуживают исключительно российские устройства.

"С этим нужно немедленно разобраться. Как мы можем говорить о необходимости поддержки казахстанского производителя и при этом закупать трансформаторы из России? Если они чем-то лучше, то необходимо отправить туда специалистов, изучить технологию производства, иначе это будет лоббированием чужих интересов", - дал поручение аким.