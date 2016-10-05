Посуточная аренда жилья - настоящая проблема для правительства РК

В МВД РК предлагают обязательную регистрацию граждан по месту жительства. Однако, как быть с теми, кто снимает квартиры посуточно, в ведомстве не знают.

На пленарном заседании мажилиса парламента РК депутат Оксикбаев поинтересовался, каким будет механизм контроля посуточной сдачи квартир. Специальные ужесточающие нормы, касающиеся аренды квартир, вносятся в законодательные акты по вопросам противодействия экстремизму и терроризму, передает ИА «NewTimes.kz».

Заместитель министра внутренних дел РК Рашид Жакупов сообщил, что изменения коснутся долгосрочной аренды квартир. Что касается краткосрочной аренды, то, по словам Жакупова, ведомство сейчас проработает этот вопрос. «Как будем регулировать? Этот вопрос - большая проблема правительства», - сказал замглавы МВД.

«Мы знаем, что творится. Вы посмотрите по улице Фурманова в Алматы: и посуточно, и по часам сдают. Кто туда заходит, что делает - никто не знает. Норму, которую сейчас предложили, - десять дней проживает и на 11-й день должен регистрироваться. А практика какова? Когда случаи происходят? Нарушители, террористы по десять суток живут в съемных квартирах? День-два и снимаются с квартиры. Тогда для чего боретесь за норму в десять дней, если она не работает? Вы профессионально внесите нормы, чтобы они работали», - добавил в свою очередь спикер мажилиса Нурлан Нигматулин.

В итоге депутаты решили доработать вопрос краткосрочной аренды квартир до второго чтения.

Сегодня в первом чтении мажилисмены одобрили законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия экстремизму и терроризму».