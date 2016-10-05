Посуточная аренда жилья - настоящая проблема для правительства РК

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Посуточная аренда жилья - настоящая проблема для правительства РК

В МВД РК предлагают обязательную регистрацию граждан по месту жительства. Однако, как быть с теми, кто снимает квартиры посуточно, в ведомстве не знают.

На пленарном заседании мажилиса парламента РК депутат Оксикбаев поинтересовался, каким будет механизм контроля посуточной сдачи квартир. Специальные ужесточающие нормы, касающиеся аренды квартир, вносятся в законодательные акты по вопросам противодействия экстремизму и терроризму, передает ИА «NewTimes.kz».

Заместитель министра внутренних дел РК Рашид Жакупов сообщил, что изменения коснутся долгосрочной аренды квартир. Что касается краткосрочной аренды, то, по словам Жакупова, ведомство сейчас проработает этот вопрос. «Как будем регулировать? Этот вопрос - большая проблема правительства», - сказал замглавы МВД.

«Мы знаем, что творится. Вы посмотрите по улице Фурманова в Алматы: и посуточно, и по часам сдают. Кто туда заходит, что делает - никто не знает. Норму, которую сейчас предложили, - десять дней проживает и на 11-й день должен регистрироваться. А практика какова? Когда случаи происходят? Нарушители, террористы по десять суток живут в съемных квартирах? День-два и снимаются с квартиры. Тогда для чего боретесь за норму в десять дней, если она не работает? Вы профессионально внесите нормы, чтобы они работали», - добавил в свою очередь спикер мажилиса Нурлан Нигматулин.

В итоге депутаты решили доработать вопрос краткосрочной аренды квартир до второго чтения.

Сегодня в первом чтении мажилисмены одобрили законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия экстремизму и терроризму».

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Все комментарии (1):
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Малинка
Посуточную аренду квартир никак не отследишь.Учета нет этих квартир.
Но,организовать и продумать учет таких квартир можно думаю.Это ведь не килограмм помидор.Создать программу и увязать ее с ЦОНом при покупке кв.в ЦОН будет фильтр о собственниках нескольких квартир квартир,например 1кв.по Гришина,1 кв.по ул.Оспанова,т.е.данные о квартирах забиваются у нас сейчас при  рег.Затем,КСК или участковый или единица в УВД заходя в эту программу видит сведения необходимые справочного характера,без права изменения данных с указанием автора (т.е. кто заходил и смотрел) о,например Иванове и видит,что у него две квартиры и одна на его участке и видит его номер телефона.Звонит и спрашивает,у хозяина где он проживает сам и кто проживает в пустой квартире.Просто тупо проведывает эту квартиру и спрашивает у соседей,а они за здрасте всю информацию выложат,особенно ниже этажом,так как 100% у них неприязнь в связи с потопами.
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05.10.2016, 16:00
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