Казахстан сожалеет о прекращении сотрудничества между Россией и США по Сирии

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Казахстан сожалеет о прекращении сотрудничества между Россией и США по Сирии

В МИД РК заявили, что сложившаяся ситуация не способствует продолжению ослабления конфликта.

Казахстан сожалеет о прекращении сотрудничества между Россией и США по урегулированию ситуации в Сирии, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РК. По заявлению внешнеполитического ведомства, сложившаяся ситуация не способствует продолжению ослабления конфликта и достижению стабильности во всем регионе Ближнего Востока.

"Такое развитие событий чревато дальнейшим продолжением кровопролития и человеческих жертв в этой многострадальной стране, ставит под угрозу все ранее достигнутые договоренности и перспективы достижения урегулирования в обозримом будущем. Весьма обеспокоены разногласиями и усугубляющимся разрывом между двумя ключевыми факторами мирового сообщества – Российской Федерации и США – в вопросе поиска решений сирийского кризиса", – говорится в распространенном МИД РК заявлении.

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