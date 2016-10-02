Узбекистан и Казахстан готовят к подписанию договор о демаркации госграницы

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Узбекистан и Казахстан готовят к подписанию договор о демаркации госграницы

26-30 сентября текущего года в городе Алматы состоялось очередное заседание cовместной узбекско-казахстанской демаркационной комиссии с участием правительственных делегаций обеих стран. Об этом сообщает пресс-служба МИД страны, передает Подробно.uz.

На встрече продолжено рассмотрение и согласование подготовленных на экспертном уровне итоговых документов по демаркации, которые будут приложены к проекту договора о демаркации узбекско-казахстанской государственной границы.

Это уже второе заседание комиссии в этом году. Первое также прошло в Алматы 18-27 февраля.

Процесс демаркации казахстанско-узбекской государственной границы начался в 2003 году, а непосредственно полевые работы – в апреле 2004 года.

По данным МИД Казахстана, полевые демаркационные работы по установке пограничных столбов на границе казахстанской стороной практически завершены. Линия границы на местности обозначена 1565 основными и промежуточными пограничными столбами, из них 776 установлено казахстанской стороной.

9 сентября 2002 года президентами Узбекистана и Казахстана был подписан договор, который полностью завершил определение линии совместной границы. Документ вступил в силу 5 сентября 2003 года.

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