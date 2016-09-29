Генпрокурор приехал помочь актюбинцам решать их проблемы

В течение месяца лучшие специалисты со всей страны из госорганов и негосударственных организаций будут оказывать жителям области социальную, финансовую, медицинскую, идеологическую и другую помощь по наиболее значимым и волнующим вопросам.

Сегодня генеральный прокурор Жакип Асанов прибыл с рабочей поездкой в Актюбинскую область, чтобы помочь решить социально-экономические проблемы региона.

В этом мероприятии задействованы министерства культуры и спорта, нацэкономики, здравоохранения и соцразвития, информации и коммуникаций, финансов, сельского хозяйства, образования и науки, по инвестициям и развитию, внутренних дел, юстиции, по делам религий и гражданского общества, Комитет национальной безопасности, Республиканский Антитеррористический Центр, Агентство по делам госслужбы и противодействию коррупции, Ассамблея народа Казахстана, Духовное управление мусульман Казахстана, акимат Актюбинской области, НПП «Атамекен», госкорпорация «Правительство для граждан», холдинги «Байтерек», «КазАгро» и неправительственные организации.

Выступая перед общественностью области, Асанов озвучил ключевые направления предстоящих мероприятий:

"Это разъяснительная работа, оказание помощи в развитии бизнес среды, решении социальных проблем граждан, вопросы духовенства и религии, обучение граждан и сотрудников правоохранительных органов действиям при террористической угрозе. Имеется конкретный план действий. Каждое направление возглавляет вице-министр или заместитель первого руководителя центрального госоргана".

Как отметил генпрокурор, это не инспектирование деятельности местных служб, а совместное решение конкретных проблем. Он считает, что комплексный подход научит госорганы работать на результат, чтобы граждане ощутили заботу государства. Наработанный положительный опыт будет распространен в других регионах.

Жакип Асанов озвучил отдельные виды реальной помощи гражданам в рамках проекта. В частности, это помощь в устройстве граждан на работу, в детсады, школы. Будет оказана помощь в восстановлении документов, оформлении пенсий и пособий, регистрации имущества.

Работники финансового сектора доступно расскажут о видах микробизнеса, мерах господдержки, окажут помощь в открытии своего дела.

По линии фонда «Даму» в планах профинансировать проекты на сумму более 800 млн. тенге, предоставить банкам гарантии по проектам на 265 млн. тенге, выдать аграрникам микрокредиты на сумму более 2-х млрд. тенге. А нефинансовая поддержка будет заключаться в оказании бухгалтерских, таможенных, налоговых услуг.

Акимов сел обучат и снабдят информацией о бизнес-идеях. Распространят различного рода пособия и информационные материалы, в том числе по видам семейного бизнеса, их тонкостям и секретам ведения, а также простейшие бизнес-расчёты.

Не останутся без внимания вопросы здоровья населения. Врачи республиканских клиник проведут в регионе осмотр и консультации граждан, сделают сложные операции. Научат местных докторов лучшим методам диагностирования и лечения. Оборудованный современной медтехникой поезд «Саламатты Қазақстан» проведет обследования людей в населенных пунктах.

В область приедут самые подготовленные богословы страны, где проведут семинары и лекции по вопросам религии.

Масштабная работа предстоит по противодействию террористическим угрозам с учетом последних трагических событий в регионе. Населению разъяснят о первоочередных правилах поведения при угрозах теракта или его совершения, в особенности, по защите себя и близких. Совместно с персоналом школ, вокзалов, больниц будут проведены тренировочные мероприятия.

Состоятся культурно-массовые, спортивные и иные мероприятия по темам межконфессионального согласия и единства народа.

Также запланированы встречи генерального прокурора с предпринимателями области, лучшими школьниками и студентами, сотрудниками и ветеранами правоохранительных органов, а также личный прием представителей бизнес-сообщества региона.