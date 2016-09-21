Казахстанских депутатов будут наказывать за нарушение этики

Правила депутатской этики, а также нормы поведения определены Конституционным законом «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов».

На последнем заседании бюро при председательстве Мажилиса был создан совет по депутатской этике, сообщает Zakon.kz.

"В его состав вошли семь депутатов. Этот совет будет вырабатывать предложения по применению мер взыскания к депутатам в случае нарушения ими правил депутатской этики совместно с Центральной избирательной комиссией", - сообщил спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин.

В состав совета вошли представители всех фракций политических партий в Мажилисе и депутатской группы Ассамблеи народа Казахстана. Возглавляет совет депутат Куаныш Султанов. В состав также входят депутаты Сауытбек Абдрахманов, Куралай Каракен, Евгений Козлов, Екатерина Никитинская, Шавхат Утемисов, Тургун Сыздыков.

Как отметил Нигматулин, основная задача Совета – совместно с Центральной избирательной комиссией проводить профилактическую работу и в случае нарушения депутатами правил депутатской этики вносить предложения по применению мер взыскания.

Правила депутатской этики, а также нормы поведения определены Конституционным законом «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов», регламентами парламента и палаты.