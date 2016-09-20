В Казахстане появится новый город

Город Нуркент будет расположен в Панфиловском районе на казахстанско-китайской границе.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе поездки в Алматинскую область ознакомился с генеральным планом развития нового города Нуркента, строящегося в Панфиловском районе на казахстанско-китайской границе. Об этом в понедельник, 19 сентября, сообщает сайт Главы государства "Акорда".

Кроме того, Назарбаев осмотрел генплан развития Талдыкоргана и комплексный проект градостроительного развития Жаркент-Хоргосской агломерации.

Нуркент войдет в состав специальной экономической зоны "Хоргос - Восточные ворота". Это будет современный город с населением в 100 тысяч человек и площадью свыше 300 гектаров. Строительство специальной экономической зоны должно завершиться к 2020 году. После этого данная приграничная зона станет одной из опорных точек нового Шелкового пути.