Имущество экстремистов планируют конфисковать в Казахстане

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Имущество экстремистов планируют конфисковать в Казахстане

Об этом сообщил заместитель председателя Комитета национальной безопасности РК Марат Колкобаев.

Имущество осужденных за экстремизм и терроризм будет подлежать конфискации, передает Zakon.kz.

Депутаты мажилиса на пленарном заседании приняли в работу законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия экстремизму и терроризму".

Законопроект разработан во исполнение поручений Главы государства данных на заседании Совбеза 10 июня этого года.

"Законопроектом предусматривается внесение поправок в 5 Кодексов и 19 законов. Так, в Уголовном кодексе усиливаются меры наказания за террористические преступления, вводится обязательная конфискация имущества осужденных за экстремизм и терроризм. Это является необходимой мерой в виду повышенной опасности для граждан и государства указанных преступлений», - сказал он, представляя проект закона депутатам", - сказал замглавы КНБ на презентации законопроекта в мажилисе.

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