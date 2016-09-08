Имущество экстремистов планируют конфисковать в Казахстане

Об этом сообщил заместитель председателя Комитета национальной безопасности РК Марат Колкобаев.

Имущество осужденных за экстремизм и терроризм будет подлежать конфискации, передает Zakon.kz.

Депутаты мажилиса на пленарном заседании приняли в работу законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия экстремизму и терроризму".

Законопроект разработан во исполнение поручений Главы государства данных на заседании Совбеза 10 июня этого года.