Имущество экстремистов планируют конфисковать в Казахстане

Об этом сообщил заместитель председателя Комитета национальной безопасности РК Марат Колкобаев.
Имущество осужденных за экстремизм и терроризм будет подлежать конфискации, передает Zakon.kz.
Депутаты мажилиса на пленарном заседании приняли в работу законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия экстремизму и терроризму".
Законопроект разработан во исполнение поручений Главы государства данных на заседании Совбеза 10 июня этого года.
"Законопроектом предусматривается внесение поправок в 5 Кодексов и 19 законов. Так, в Уголовном кодексе усиливаются меры наказания за террористические преступления, вводится обязательная конфискация имущества осужденных за экстремизм и терроризм. Это является необходимой мерой в виду повышенной опасности для граждан и государства указанных преступлений», - сказал он, представляя проект закона депутатам", - сказал замглавы КНБ на презентации законопроекта в мажилисе.
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Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.