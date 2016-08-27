Арест гражданских активистов Бокаева и Аяна продлён ещё на месяц

Макс Бокаев и Талгат Аян. //Фото из архива "Ак Жайык"

По информации газеты Ак Жайык, 26 августа, следственный судья Г. Ибрашева провела в Атырауском СИЗО выездное заседание по вопросу меры пресечения для находящихся под следствием общественных активистов Талгата Аяна и Макса Бокаева.

Напомним, 5 августа апелляционная коллегия областного суда оставила без изменений решение суда №2 г. Атырау о продлении их 2-месячного ареста ещё на один месяц, т. е. до 31 августа. Срок уже истекает, и вот новое рассмотрение. Вряд ли кто-либо питал иллюзии по поводу того, что активистов до суда могут выпустить из тюрьмы, хотя на этот раз адвокаты (их, как и прежде, сопровождали родные арестованных и небольшая группа поддержки) были вооружены поручительствами за подписями известных в стране людей - Гульжан Ергалиевой, Мухтара Тайжана, Бахытжан Торегожиной, Ерлана Башакова и других.

Заседание началось в 10 утра. К полудню от правозащитников стало известно, что суд отклонил ряд заявлений и ходатайств, в частности по обследованию и медицинскому уходу за страдающим хроническим вирусным гепатитом Максом Бокаевым и истребованию его амбулаторной карты из медицинской части.

А ближе к вечеру стало известно, что арест обоих активистов продлен ещё на месяц.