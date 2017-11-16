﻿﻿ ​Конкурс кюйши памяти Казангапа пройдет в Актобе

17 и 18 ноября в областной филармонии пройдет международный конкурс кюйши, посвященный известному композитору и кюйши Казангапу Тлепбергенулы, передает "Диапазон".

Конкурс начнется 17 ноября в 10:00. 18 ноября пройдут второй и третий тур, а вечером наградят победителей. В конкурсе участвуют музыканты из разных городов Казахстана, России, Узбекистана, Кыргызстана и Башкортостана.

Для актюбинцев выступят кюйши и домбристы. Председателем жюри будет деятель культуры РК, кюйши Абдулхамит Райымбергенов из Алматы.

В жюри - заслуженные артисты и деятели РК, композитор Турар Алипбаев, продюсер Национального канала «Казахстан», руководитель Хакасского национального оркестра, преподаватель музыкального колледжа института искусств им. Н.Ф. Катанова в Хакасии, заведующий кафедрой Казахской национальной консерватории им. Курмангазы.