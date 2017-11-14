﻿﻿ До 90 тенге хотят поднять проезд в Актобе

ТОО "Автопарк" сообщает на своей странице в Instagram, что ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" запросило расчеты тарифов для изменения стоимости проезда, передает "Диапазон".
"На сегодняшний день стоимость проезда в общественном транспорте на территории Актобе составляет 55 тенге, что является одним из самых низких тарифов в городе", - говорится в письме.
Подсчитав все расходы, автопарк просит увеличить стоимость проезда до 90 тенге.
Фото ТОО "Автопарк"
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