﻿﻿ Более 30 горожан за день обратились в участковые пункты

В области полицейские и другие ответственные лица продолжают принимать жителей, передает "Диапазон" со ссылкой на ДВД области.
Чаще всего обращаются с вопросами по уличному освещению, вывозу мусора, ремонту дорог и установке дорожный знаков. Также люди просят привлечь к ответственности за курение и распитие алкоголя.
Жителей консультируют депутаты маслихатов, руководители служб ДВД области, представители отдела предпринимательства, санэпидемстанции, управляющие компании и др.
Акция продлится до 29 декабря. 15 ноября принимать будут в п. Ясный уч. 401 – УПП №22, ул. Чекалина 30Б – УПП №12, ул. Бр. Жубановых 290-3 – УПП №11.
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