﻿﻿ Более 100 улиц переименуют в Алматы

В мегаполисе появятся улицы Нұрлы Жол, Нұр Әлем, Хан Шатыр, Арыстанбаб, Ер Төстік и Алтын Адам, передает Sputnik Казахстан.

Также некоторые улицы получат свое название в честь прославленных военных и батыров: Талгата Бигельдинова, Сагадата Нурмагамбетова, Кенесары хана, а также в честь писателей: Герольда Бельгера и Чингиза Айтматова.

Всего новые названия получат более 100 улиц.