﻿ В Актобе ищут родственников погибшего в ДТП

Актюбинские полицейские ищут родственников погибшего в ДТП Таскалиева Кайыргали, 15.09.1953 года рождения, уроженца Западно-Казахстанской области Казталовского района, без определенного места жительства, передает "Диапазон" со ссылкой на ДВД области.

Просим близких родственников потерпевшего звонить по телефонам: 936-404, мобильный телефон 8-776-774-0926, либо обращаться в Управление дознания ДВД Актюбинской области

2 ноября, двигаясь по ул.Зинченко со стороны ул.Маяковского в направлении ул.Заводского, автомобиль «ВАЗ-21065» сбил пешехода. Мужчину госпитализировали в реанимационное отделение БСМП. 3 ноября он скончался от полученных травм.

Проводится досудебное расследование по факту наезда на пешехода.